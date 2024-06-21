Медведев поставил два условия "оборзевшим тварям" из США для переговоров по ДСНВ

Россия будет готова к обсуждению с США нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву и заблокирует вступление Украины в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия — танков, самолётов или БМ-13 "Катюша". Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" — задался вопросом политик в своём телеграм-канале.

Тем не менее США, отметил Медведев, вполне серьёзно предлагают России заключить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, попутно поставляя Киеву все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты.

"Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО", — поставил условие зампред СБ РФ.

Если же этого не произойдёт, отметил Медведев, то события должны развиваться как в 50–60-е годы прошлого века, когда в США "наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории".