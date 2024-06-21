Медведев поставил два условия "оборзевшим тварям" из США для переговоров по ДСНВ
Медведев: Диалог с США о новом ДСНВ возможен при отказе от поставок оружия Киеву
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия будет готова к обсуждению с США нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву и заблокирует вступление Украины в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия — танков, самолётов или БМ-13 "Катюша". Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" — задался вопросом политик в своём телеграм-канале.
Тем не менее США, отметил Медведев, вполне серьёзно предлагают России заключить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, попутно поставляя Киеву все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолёты.
"Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приёма в НАТО", — поставил условие зампред СБ РФ.
Если же этого не произойдёт, отметил Медведев, то события должны развиваться как в 50–60-е годы прошлого века, когда в США "наступил тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории".
Напомним, ранее Госдепартамент Соединённых Штатов направил в Конгресс США доклад, в котором говорится о соблюдении странами договорённостей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В нём представители американского внешнеполитического ведомства утверждают, что Вашингтон готов вернуться к исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае соблюдения определённых условий со стороны России. Кроме того, сегодня в Совете национальной безопасности США отметили, что Вашингтон открыт для разговора с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к конфликту на Украине. Такое заявление прозвучало на фоне слов президента России Владимира Путина, допустившего внесение изменений в ядерную доктрину РФ.