Путин допустил изменения в ядерной доктрине России

"Мы сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются новые, во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия. Понижением порога применения", — сказал Путин на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое.