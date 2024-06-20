Путин допустил изменения в ядерной доктрине России
В ядерную доктрину России могут быть внесены изменения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются новые, во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия. Понижением порога применения", — сказал Путин на пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое.
Глава государства добавил, что, в частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. По словам Путина, в Москве осведомлены, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о применении этих средств поражения. Более того, там считают, что в этом нет ничего страшного. Россия обязана обратить внимание на такую позицию, подчеркнул лидер РФ.
Ранее Путин на пленарном заседании ПМЭФ отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой" и заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Также он попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов и напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях. При этом ещё тогда лидер РФ пояснил, что ядерная доктрина является живым инструментом, в который могут быть внесены изменения.
Life.ru / Андрей Тишин