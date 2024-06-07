В США серьёзно отнеслись к словам Путина о недопустимости ядерного оружия

Озвученное президентом РФ заявление о недопустимости применения ядерного оружия воспринято Соединёнными Штатами всерьёз. Об этом сообщил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Конечно, мы осведомлены. Мы всерьёз относимся к заявлениям (российского. — Прим. Life.ru) лидера, президента", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Напомним, глава государства Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой" и заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Также он попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов и напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях.