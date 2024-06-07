Путин: РФ не нужно ядерное оружие для победы на Украине, есть русский характер
РФ не нужно ядерное оружие для победы на Украине, ведь есть русский характер. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
"Когда мы видим, что такое русский характер, характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы", — подчеркнул президент.
Теме ядерного оружия Путин в ходе сессии уделил отдельное внимание. Так, президент РФ рассказал, кто на самом деле толкает мир к ядерной войне, сравнил мощность российского оружия с американским и объяснил, почему Европа при возможной атаке будет беззащитна. При этом глава государства попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности таких ударов.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.
Life.ru / Павел Баранов