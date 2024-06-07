Путин: РФ не нужно ядерное оружие для победы на Украине, есть русский характер

РФ не нужно ядерное оружие для победы на Украине, ведь есть русский характер. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

"Когда мы видим, что такое русский характер, характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы", — подчеркнул президент.