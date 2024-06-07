Путин сравнил мощность российского ядерного оружия с американским
Путин: Тактическое оружие РФ в 4 раза мощнее сброшенных на Японию бомб США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Но при этом он напомнил, что российское тактическое ядерное оружие в четыре раза мощнее, чем сброшенные на Японию американские бомбы.
"У нас наше тактическое ядерное оружие в четыре раза мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3–4 раза. У нас по количеству их в разы больше, чем и на европейском континенте, и даже если американцы приведут свои из США. У нас всё равно в разы больше", — отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
При этом Путин подчеркнул, что сам он исходит из того, что до применения ядерного оружия никогда не дойдёт.
Как уже писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов. Российский лидер напомнил, что применение ядерного оружия в соответсвии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.
Life.ru