Путин сравнил мощность российского ядерного оружия с американским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Но при этом он напомнил, что российское тактическое ядерное оружие в четыре раза мощнее, чем сброшенные на Японию американские бомбы.

"У нас наше тактическое ядерное оружие в четыре раза мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3–4 раза. У нас по количеству их в разы больше, чем и на европейском континенте, и даже если американцы приведут свои из США. У нас всё равно в разы больше", — отметил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Путин подчеркнул, что сам он исходит из того, что до применения ядерного оружия никогда не дойдёт.