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7 июня, 15:28

Путин напомнил Европе о её беззащитности перед ядерными ударами

Путин: Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от РФ и США

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от РФ и США — стран, в которых есть развитые системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

"У России есть система СРПН — система предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны", — отметил он.

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В ходе сессии Путин также сообщил, что российское тактическое оружие в четыре раза мощнее сброшенных на Японию бомб США. При этом глава государства подчеркнул, что сам исходит из того, что до применения ядерного оружия никогда не дойдёт.

Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

Никита Осипов
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