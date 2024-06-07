Путин напомнил Европе о её беззащитности перед ядерными ударами
Путин: Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от РФ и США
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от РФ и США — стран, в которых есть развитые системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
"У России есть система СРПН — система предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны", — отметил он.
В ходе сессии Путин также сообщил, что российское тактическое оружие в четыре раза мощнее сброшенных на Японию бомб США. При этом глава государства подчеркнул, что сам исходит из того, что до применения ядерного оружия никогда не дойдёт.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.