Путин напомнил Европе о её беззащитности перед ядерными ударами

Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от РФ и США — стран, в которых есть развитые системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

"У России есть система СРПН — система предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше нигде в мире такой системы развитой нет. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны", — отметил он.