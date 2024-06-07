Путин: Ядерная доктрина — живой инструмент, и в неё могут быть внесены изменения

Российская ядерная доктрина — это живой инструмент, и в неё могут быть внесены изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.