Путин: Ядерная доктрина — живой инструмент, и в неё могут быть внесены изменения
Российская ядерная доктрина — это живой инструмент, и в неё могут быть внесены изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.
"Доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений", — отметил глава государства.
Life.ru