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Регион
7 июня, 15:28

Путин: Ядерная доктрина — живой инструмент, и в неё могут быть внесены изменения

Российская ядерная доктрина — это живой инструмент, и в неё могут быть внесены изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

"Доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений", — отметил глава государства.

Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов
Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов

Ранее Путин объяснил, что Россия проводит ядерные учения для слаженности, а не нагнетания ситуации, и попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов.

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Life.ru

Марина Калегина
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