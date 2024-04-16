В США заявили о готовности вернуться к исполнению ДСНВ
Госдеп США: Вашингтон готов вернуться к исполнению ДСНВ в полном объёме
Госдепартамент Соединённых Штатов направил в Конгресс США доклад, в котором говорится о соблюдении странами договорённостей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В нём представители американского внешнеполитического ведомства утверждают, что Вашингтон готов вернуться к исполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае соблюдения определённых условий со стороны России.
Исходя их документа следует, что администрация Соединённых Штатов готова снять свои контрмеры по ДСНВ. Это произойдёт в том случае, если Москва вернётся к соблюдению своих обязательств по этому международному соглашению.
"Соединённые Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения", — сообщается в докладе.
Напомним, что в конце февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия в договоре сможет принять глава государства.
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