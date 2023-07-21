В Госдепе указали на заинтересованность в выполнении ДСНВ с Россией
Замгоссекретаря Дженкинс: США по-прежнему заинтересованы в выполнении ДСНВ с РФ
Вашингтон всё ещё заинтересован в выполнении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Мы по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ, считая, что это отвечает как нашим интересам, так и интересам российской стороны", — сказала она в ходе форума по безопасности, организованного Аспенским институтом.
Также Дженкинс указала, что Соединённые Штаты хотели бы вести и "некий диалог" с Китаем касательно этого вопроса.
Ранее в МИД РФ заявили, что Запад подорвал сотрудничество по контролю над вооружениями в Европе. К этому привели двойные стандарты, пренебрежение к международному праву и собственным обязательствам.
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