В Госдепе указали на заинтересованность в выполнении ДСНВ с Россией

Вашингтон всё ещё заинтересован в выполнении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Мы по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ, считая, что это отвечает как нашим интересам, так и интересам российской стороны", — сказала она в ходе форума по безопасности, организованного Аспенским институтом.

Также Дженкинс указала, что Соединённые Штаты хотели бы вести и "некий диалог" с Китаем касательно этого вопроса.