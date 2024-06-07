Белый дом: США намерены придерживаться ограничений на развёрнутое ядерное оружие

Соединённые Штаты признают, что РФ придерживается ограничений на развёрнутые ядерные вооружения, Вашингтон намерен действовать аналогичным образом и рассчитывает возобновить с Москвой переговоры о следующих шагах в этой области. Об этом сообщил специальный помощник главы Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Мы, думаю, чувствуем, что Россия, по меньшей мере по состоянию на сегодняшний день, после приостановки участия в Новом ДСНВ <...>, продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развёрнутые ядерные вооружения. Это хорошо. Мы с этим согласны, поэтому поступаем таким же образом. И мы продолжим сохранять эти ограничения до истечения срока действия Нового ДСНВ", — заявил американский чиновник на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.