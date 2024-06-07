США изменили условия применения ядерного оружия

Президент США Джо Байден подписал новые указания об условиях применения Соединёнными Штатами ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник главы Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Президент [Байден] недавно подписал обновлённые указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры", — заявил Вадди на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

По его словам, стратегия США должна учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также "необходимость сдерживания России, КНР и КНДР одновременно".