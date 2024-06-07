США изменили условия применения ядерного оружия
Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия
Президент США Джо Байден подписал новые указания об условиях применения Соединёнными Штатами ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник главы Белого дома, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.
"Президент [Байден] недавно подписал обновлённые указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры", — заявил Вадди на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.
По его словам, стратегия США должна учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также "необходимость сдерживания России, КНР и КНДР одновременно".
Напомним, СМИ анонсировали ужесточение стратегии США в сфере применения ядерного оружия. По данным портала Semafor, Штаты хотят убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ЯО, но в то же время планируют дать понять, что "отказ от диалога будет иметь свои последствия".
Ранее президент РФ Владимир Путин поднял тему ядерного оружия в ходе пленарной сессии ПМЭФ. Так, российский лидер рассказал, кто на самом деле толкает мир к ядерной войне, сравнил мощность российского оружия с американским и объяснил, почему Европа при возможной атаке будет беззащитна. При этом глава государства попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности таких ударов и отметил, что для победы в СВО России ядерное оружие не требуется, ведь есть русский характер.
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