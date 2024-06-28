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28 июня, 14:47

Опубликовано видео удара "Искандером" по ангару с американской РСЗО

"Искандер-М" уничтожил американскую М270 MLRS в Харьковской области

Расчёт "Искандер-М" ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня М270 А1 MLRS в населённом пункте Шевченково Харьковской области. Минобороны РФ опубликовало видео удара.

"Искандер-М" уничтожил американскую М270 MLRS в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве уточнили, что российские операторы БПЛА обнаружили пусковую установку РСЗО М270 А1 MLRS и отследили её перемещение. Выяснилось, что система базировалась в ангаре в Шевченкове, там же находились специалисты по её эксплуатации и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по ангару с РСЗО М270 А1 MLRS. Средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение цели и повторная детонация", — говорится в сообщении МО РФ.

В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, сама пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.

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Появилось видео ювелирной работы российских "Искандеров" по логову командиров ВСУ

А ранее Минобороны РФ показало, как "Искандер" испепелил дивизион ЗРК С-300 ВСУ под Полтавой. В результате удара по дивизиону ВСУ были уничтожены две пусковые установки, две радиолокационные станции (РЛС) и кабины боевого управления. На опубликованном видео видны удары снарядов "Искандер-М" по позициям дивизиона, а также вторичная детонация.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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