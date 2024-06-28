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28 июня, 12:30

Российские военные за неделю уничтожили шесть пусковых установок РСЗО HIMARS

Российская армия за неделю уничтожила шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ удалось поразить машину с иностранными специалистами, которые обеспечивали работу вражеской техники.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские силы взорвали тайный склад ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области и сровняли с землёй логово украинских военных в соседнем Купянске. Кроме того, ракеты ВС РФ поразили коттедж в Купянске Харьковской области, где находился противник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Александра Мышляева
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