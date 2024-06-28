Российские военные за неделю уничтожили шесть пусковых установок РСЗО HIMARS

Российская армия за неделю уничтожила шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ удалось поразить машину с иностранными специалистами, которые обеспечивали работу вражеской техники.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", — говорится в сообщении военного ведомства.