Армия России сровняла с землёй тайный военный объект и логово ВСУ под Харьковом

Российские силы взорвали тайный склад ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области и сровняли с землёй логово украинских военных в соседнем Купянске. О мощнейших ударах сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

"Дергачи получили прилёт в 15:45. По словам активистов сопротивления, удар был очень мощный и первые секунды было видно высокое пламя. По словам наших товарищей, прилетело в склад ближе к окраине города, сразу завыли скорые", — пишет подпольщик.