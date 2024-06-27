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27 июня, 11:01

Армия России сровняла с землёй тайный военный объект и логово ВСУ под Харьковом

Подполье узнало о российском ударе по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области

Российские силы взорвали тайный склад ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области и сровняли с землёй логово украинских военных в соседнем Купянске. О мощнейших ударах сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.

"Дергачи получили прилёт в 15:45. По словам активистов сопротивления, удар был очень мощный и первые секунды было видно высокое пламя. По словам наших товарищей, прилетело в склад ближе к окраине города, сразу завыли скорые", — пишет подпольщик.

По сведениям Лебедева, также российские ракеты поразили коттедж в Купянске Харьковской области, который подразделения ВСУ использовали как пункт временной дислокации.

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Как уже писал Life.ru, Армия России нанесла групповой удар по военным объектам на Украине после смертоносной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня, в результате которой четыре человека погибли и более 150 человек получили ранения. Под удар, в частности, попали украинские аэродромы, на которых планировали разместить западные самолёты.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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