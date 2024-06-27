Армия России сровняла с землёй тайный военный объект и логово ВСУ под Харьковом
Подполье узнало о российском ударе по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области
Российские силы взорвали тайный склад ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области и сровняли с землёй логово украинских военных в соседнем Купянске. О мощнейших ударах сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информаторов.
"Дергачи получили прилёт в 15:45. По словам активистов сопротивления, удар был очень мощный и первые секунды было видно высокое пламя. По словам наших товарищей, прилетело в склад ближе к окраине города, сразу завыли скорые", — пишет подпольщик.
По сведениям Лебедева, также российские ракеты поразили коттедж в Купянске Харьковской области, который подразделения ВСУ использовали как пункт временной дислокации.
Как уже писал Life.ru, Армия России нанесла групповой удар по военным объектам на Украине после смертоносной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня, в результате которой четыре человека погибли и более 150 человек получили ранения. Под удар, в частности, попали украинские аэродромы, на которых планировали разместить западные самолёты.
Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency