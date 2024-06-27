Армия России поразила аэродромы Украины, которые готовили для западных самолётов

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации нанесли групповой удар по украинским аэродромам, в которых планировали разместить западные самолёты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в российском МО, цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.