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Регион
27 июня, 10:21

Армия России поразила аэродромы Украины, которые готовили для западных самолётов

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации нанесли групповой удар по украинским аэродромам, в которых планировали разместить западные самолёты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в российском МО, цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.

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Также в ходе сегодняшней ежедневной сводки от Минобороны сообщалось, что за сутки нашим бойцам удалось поразить два украинских истребителя. В результате выполнения задач СВО воздушные силы Незалежной потеряли МиГ-29. Всего же за время проведения спецоперции Киев лишился 615 самолётов и 276 вертолётов.

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Минобороны России

Николь Вербер
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