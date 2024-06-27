Экипаж БМП-3 разгромил пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении
Российские военные продолжают продвижение в зоне специальной военной операции и демонстрируют успехи на каждом направлении. На этот раз в Минобороны РФ рассказали об успехах гвардейского экипажа БМП-3 группировки войск "Днепр", который уничтожил пехоту и укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
"Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 при помощи корректировки с воздуха штатным вооружением боевой машины поразил вражеские блиндажи и уничтожил группу пехоты противника в количестве до семи человек", — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили три установки РСЗО HIMARS и цех сборки БПЛА. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.
VK / Минобороны РФ