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Регион
26 июня, 11:14

ВС РФ за сутки уничтожили три установки РСЗО HIMARS и цех сборки БПЛА

Минобороны: ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и иностранных специалистов

Российские войска за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 26 июня.

"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, также были поражены цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.

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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в Курской области. Снаряд был уничтожен над Дмитриевским районом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Иван Косицын
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