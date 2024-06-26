ВС РФ за сутки уничтожили три установки РСЗО HIMARS и цех сборки БПЛА

Российские войска за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 26 июня.

"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, также были поражены цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.