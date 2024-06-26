ВС РФ за сутки уничтожили три установки РСЗО HIMARS и цех сборки БПЛА
Минобороны: ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и иностранных специалистов
Российские войска за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 26 июня.
"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, также были поражены цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА. Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в Курской области. Снаряд был уничтожен над Дмитриевским районом.
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