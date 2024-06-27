Сразу три пусковые установки HIMARS уничтожены ударами возмездия за Севастополь
Российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS под Херсоном
Российские бойцы в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинская армия за сутки лишилась до восьмидесяти солдат вблизи Днепровского, Токаревки и Отрадокаменки в Херсонской области, а также российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей", — уточнили в ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные также уничтожили три американские пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую гаубицу М777, британскую гаубицу FH-70 и артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".
Как уже писал Life.ru, Армия России нанесла групповой удар по военным объектам на Украине после смертоносной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня, в результате которой четыре человека и более 150 человек получили ранения. По удар в частности попали украинские аэродромы, на которых планировали разместить западные самолёты.