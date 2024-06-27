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Сразу три пусковые установки HIMARS уничтожены ударами возмездия за Севастополь

Российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS под Херсоном

27 июня, 10:35
Российские бойцы в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские бойцы в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинская армия за сутки лишилась до восьмидесяти солдат вблизи Днепровского, Токаревки и Отрадокаменки в Херсонской области, а также российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей", — уточнили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные также уничтожили три американские пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую гаубицу М777, британскую гаубицу FH-70 и артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

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Как уже писал Life.ru, Армия России нанесла групповой удар по военным объектам на Украине после смертоносной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня, в результате которой четыре человека и более 150 человек получили ранения. По удар в частности попали украинские аэродромы, на которых планировали разместить западные самолёты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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