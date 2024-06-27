Сразу три пусковые установки HIMARS уничтожены ударами возмездия за Севастополь Российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS под Херсоном 27 июня, 10:35 Российские бойцы в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинская армия за сутки лишилась до восьмидесяти солдат вблизи Днепровского, Токаревки и Отрадокаменки в Херсонской области, а также российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 13 автомобилей", — уточнили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные также уничтожили три американские пусковые установки РСЗО HIMARS, американскую гаубицу М777, британскую гаубицу FH-70 и артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

Авторы Татьяна Миссуми