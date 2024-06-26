Шторм-новости СВО: Армия России давит контратаки ВСУ под Харьковом, Киев формирует отряды смертников из студентов и полицейских, ситуация 26 июня Состоялся первый разговор главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны США, прошёл новый обмен пленными, новый удар по объектам Запорожской АЭС, противник пытается контратаковать в Часовом Яре и Волчанске — дайджест в материале Life.ru. 26 июня, 09:53 Военнослужащие во время тренировки расчётов 122-мм гаубиц Д-30. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковский фронт, 26 июня

Наши подразделения продолжают удерживать Агрегатный завод в центре Волчанска. Противник всеми силами пытается контратаковать на востоке города, но терпит неудачу. За сутки в таких атаках погибло до 11 солдат ВСУ. Артиллерия и FPV-дроны срывают попытки переброски подкреплений через реку Волчья. Как резюмируют авторы "Северного ветра": "На фронте очередное затишье перед бурей. Противник формирует новые отряды смертников, чтобы пустить их на убой. И пока это выгодно киевскому режиму, население Украины продолжит стремительно сокращаться".



Можно с уверенностью сказать, что оборона ВСУ держится лишь на малочисленных высокомотивированных подразделениях. В то же время основную массу составляют бригады из недавно мобилизованных жителей Украины.

ДНР: сражение за Часов Яр, 26 июня

В Донбассе самой горячей точкой остаются восточные кварталы Часова Яра. Виды города уже очень сильно напоминают Бахмут. Оно и неудивительно — ведь сейчас наша армия применяет для поражения противника в Донбассе самые тяжёлые вооружения, вплоть до новой ТОС-2 "Тосочка".

Вид с воздуха на Часов Яр. Видео © Telegram / Colonelcassad

ВСУ используют для остановки ВС РФ тактику "закидывания личным составом". "Архангел спецназа" отмечает: "Для обороны ВСУ кидают большое количество людей. Как неоднократно нам подтверждали пленные, подавляющее число которых как раз сидело в обороне, многих солдат ВСУ закидывают на позиции без объяснений целей и задач. Всё сводится к "сиди и отстреливайся". Бросив войска без огневого прикрытия, достаточного количества огневых средств, координации, их заставляют удерживать позиции, которые активно штурмуются ВС РФ. Это, в понимании вэсэушных командиров, — оборона".





Один из таких солдат ВСУ, попавший в плен к ВС РФ на Лиманском направлении, рассказал о подготовке украинских военных в Испании. По его словам, ничему особенному их в Европе не научили. Такими же навыками можно было бы овладеть и на Украине, но там все учебные центры перегружены мобилизованными.

Запорожский фронт, 26 июня

Группировка войск "Днепр" сообщила об улучшении своих позиций севернее легендарного Работина. Противник пытался закрепиться в нескольких лесопосадках, но был отброшен концентрированным огнём РСЗО "Град". Тем более, как выяснили наши военнослужащие, "Град" может вести огонь даже после попадания вражеского FPV-дрона.

Группировка "Днепр" сообщила об улучшении позиций севернее Работина. Видео © Telegram / Colonelcassad

В запорожской Великой Знаменке противник нанёс артиллерийский удар по посту радиационного контроля, привязанному к ЗАЭС. В результате пост был полностью уничтожен. Он использовался для мониторинга окружающей среды, обеспечивая стабильную радиационную обстановку. Несмотря на это, специалисты Запорожской АЭС оперативно выполнили ряд мероприятий для восстановления контроля радиационной обстановки в районе станции.

Обмен пленными и возобновление контактов с США

Глава Пентагона Остин и новый министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонный разговор. Главы ведомств обсудили опасность эскалации в связи с поставками Украине американских вооружений. Предыдущий такой телефонный разговор прошёл между Остином и Шойгу более года назад — в марте 2023-го. Это возобновление контактов совпало с обменом пленными по формуле 90 на 90. Наши солдаты вернулись домой, им оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Кадры обмена пленными по формуле 90 на 90. Видео © Telegram / Северный ветер

Расширение украинской "могилизации"

Национальная полиция Украины сообщила, что из её кадров будет создано три новые бригады. Отмечается, что новые подразделения будут участвовать в боевых действиях, а не выполнять тыловые полицейские функции.

Кроме того, на подконтрольной Киеву территории вводят обязательную военную подготовку для студентов. Сначала учащихся отправят на теоретическую подготовку, затем на "практику", которая будет представлять собою почти полноценную службу в воинских частях. Студентов будут использовать на второстепенных работах для оборудования позиций и прочих тыловых занятий.

Авторы Кирилл Золотарев