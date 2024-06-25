Штурм-новости: Армия России отрезает ВСУ от последней дороги в Волчанске, наши военные вошли в Раздоловку в ДНР, 25 июня Пока бомбы ФАБ-3000 ломают стратегию западной ПВО, а ВС РФ выдавливают врага из Часова Яра, противник оборудует линию обороны в Константиновке. Как продвигается Армия России — в дайджесте Life.ru. 25 июня, 13:05 Боевая работа танка Т-80 БВМ в зоне специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река

Харьковская область, 25 июня

В Волчанске российская группировка войск сорвала переброску подкреплений на правый берег реки Волчьей. При этом штурмовики продолжают выдавливать к берегу оставшиеся в северной части города подразделения противника. Целью ВСУ является восточная часть Волчанска, где есть высоты, с которых можно контролировать дорогу из Тихого. Примечательно, что этот населённый пункт ВС РФ не брали.

Авиация группировки "Север" продолжает работать ФАБ с УМПК по позициям противника в районе посёлка Избицкое. Видео © Telegram / ramzayiegokomanda

— Эта дорога стала своеобразными ключом к городу после уничтожения всех мостов через реку Волчью. По этой дороге можно без проблем ввести в бой тяжёлую бронетехнику. В случае успеха ВСУ нанесут удар именно оттуда, — отмечает канал "Северный ветер".

У села Липцы разведка обнаружила перемещение группы из 92-й ОШБр ВСУ в сторону Глубокого. Часть группы подорвалась на минном поле, часть была уничтожена с помощью дронов. Четыре человека сдались в плен.

Всё чаще ВС РФ стали применять в Харьковской области авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Судя по видео, которые появляются в Сети, после себя она не оставляет ничего в радиусе нескольких сотен метров.

— Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово выпускаться на заводах по производству вооружений на востоке, как предполагают российские СМИ, то удары этих гигантов сокрушат ПВО Украины и сломают хребет всей стратегии ПВО, — пишет аналитик The National Interest Брэндон Вейхерт.

Ситуация в ДНР 25 июня

Наступление Российской армии в ДНР проходит по всем направлениям. Успехи зафиксированы у Раздоловки.

— На днях полки тульской дивизии ВДВ проломили оборону врага и вошли в посёлок на Соледаро-Артёмовском направлении, штурмуя его с разных сторон, — пишет телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны".

С большой долей вероятности сейчас село полностью перешло под контроль России. Теперь штурмовикам предстоит двигать вдоль реки Бахмутки на север.

Работа артиллеристов в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Часовом Яре продолжаются бои в микрорайоне Канал. Противник стягивает резервы. Недавно сюда перебросили подразделения 95-й ОДШБр. Постепенно врага оттесняют к каналу Северский Донец – Донбасс. Продолжаются бои в Калиновке, где также идёт вытеснение ВСУ к водной артерии.

— Враг уже готовит оборонительные сооружения в Константиновке, опасаясь прорыва обороны в Часовом Яре, вероятно, будучи наученным горьким опытом в Авдеевке, — сообщает канал "НгП раZVедка".

Зафиксированы продвижения ВС РФ и у Горловки. После взятия села Шумы штурмовики смогли закрепиться на нескольких улицах Пивничного (Кирово). Ситуация осложняется тем, что этот населённый пункт, а также Пивденное, Зализное, Дачное и Торецк — одна большая агломерация. Учитывая тактику ВСУ, держаться они будут за каждый дом.

Южнее Марьинки российская артиллерия наносит удары по позициям противника в Константиновке. "Два майора" отмечают, что это важный логистический узел ВСУ. От него всего 12 километров до Угледара.

Удары ВСУ по российским регионам

Обстановка на месте прилёта БПЛА в многоквартирный дом в Белгороде. Фото © ТАСС / Павел Колядин

Белгородская область подверглась очередному массированному ночному налёту дронов. По информации Министерства обороны, их было 29. Ряд источников заявляет, что для атаки также применялась РСЗО HIMARS. Не обошлось без жертв и разрушений. БПЛА влетали прямо в дома. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Беловское погибла пожилая женщина. В Шебекинском городском округе fpv-дрон ударил по грузовому автомобилю, принадлежащему аграриям. Водитель получил ранения.

Продолжаются удары и по Курской области. Украинские беспилотники атаковали жилой дом на хуторе Олешня Суджанского района, ожоги получила местная жительница, ранен водитель пожарной машины. Средствами РЭБ и стрелковым оружием в приграничных районах в течение дня подавлено и уничтожено 10 беспилотников.

Военнопленные из ВСУ готовы идти против Киева

Сладков: Число украинских военных в нашем плену, которые не хотят возвращаться домой на Украину, выросло. Видео © Telegram / Sladkov_plus

Военкор Александр Сладков сообщает о новой тенденции. По его словам, число украинских военных в нашем плену, которые не хотят возвращаться домой на Украину, выросло. Он отмечает, что теперь они уже на стадии первого допроса начали выражать желание оказывать сопротивление киевской власти. Он приводит видео пленного 59-й бригады ВСУ Олега Поддубко, который заявил, что возвращаться на Украину не хочет, готов выполнять работы в рамках нужд Российской армии или воевать в рядах Вооружённых сил России.