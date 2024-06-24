Шторм-новости СВО: Противник сжигает свои фланги под Торецком в ДНР, натовские разведчики кружат над Крымом, 24 июня Теракты в Севастополе и Дагестане не остановят продвижения Армии России в ДНР и под Харьковом, чем отвечают ВС РФ на террор — дайджест в материале Life.ru. 24 июня, 12:32 Военнослужащий во время расчёта 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Войска России имеют успех сразу на нескольких направлениях. Вместе с тем враг, не имея возможности остановить наступление наших военных, пытается дестабилизировать ситуацию в стране и посеять панику при помощи терактов.

Вчера Киев ударил по пляжам Севастополя ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Согласно информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, погибли четыре человека, в том числе двое детей, за медицинской помощью обратились 153 человека, госпитализированы 82. Также не прекращаются попытки ударов БПЛА самолётного типа и атаки малыми безэкипажными катерами (МБЭК) у крымских берегов. После удара американскими ракетами над Чёрным морем снова засветился самолёт-разведчик НАТО. "Военная хроника" отмечает, что теперь беспилотный RQ-4 Global Hawk сменил самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов.

Стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе в результате атаки со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Другая атака на мирных граждан и силовиков была совершена в Республике Дагестан, где погибли 15 полицейских и пять гражданских, среди них священник и охранник православной церкви в Дербенте, Life.ru писал об этом ранее.

— Авторы теракта — спецслужбы Запада. Я далеко не начинающий в теме "терроризм на Северном Кавказе", и мне не стоит говорить, что это "народ поднимается за справедливость" или "народ встаёт за ислам". И религия, и справедливость явления светлые — и к диверсиям (во время проведения СВО это не терроризм) отношения не имеют. А знаете, что имеет? Деньги. Транши. Западные инвестиции в подпольную войну, — отметил военкор Александр Сладков. При этом, по словам эксперта, совершенно необязательно курьеру ехать из Вашингтона с мешком долларов. Теперь это делается в электронном виде, возможно, без захода денег в сам Дагестан.

Украинская военная инфраструктура уничтожается точечными ударами ВС РФ. В восемь утра в Одессе были поражены склады с ракетами и вооружением ВСУ на территории экс-завода тяжёлого краностроения, он же "Краян", в районе аэропорта. В пабликах пишут и размещают видео, что местами до сих продолжается детонация. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар нанесли двумя ракетами "Калибр", украинская ПВО при этом не сработала. "Боеприпасы, которые противник скопил на одном из одесских складов, уже не попадут на фронт", — прокомментировал военкор Евгений Поддубный.

Свежие кадры из Одессы, где наши ракеты поразили завод со складскими терминалами ВСУ. Видео © Telegram / condottieros

Военкоры сообщают об ударах по украинскому танковому заводу в Харькове, на котором засвечено производство БПЛА и складирование боевой техники ВСУ. Кроме того, артиллерия подавила контратаки ВСУ на сутки в Волчанске и Липцах. В ответ украинские подразделения бомбили Белгород, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, зафиксирован прилёт 110 снарядов.

ДНР: Торецк и Северский участок, 24 июня

По информации телеграм-канала "ШТОРМ Новости", "поступают оперативные данные об успехах 119-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ в селе Раздоловка на Северском участке. Враг выбит из большей части населённого пункта". Кроме того, этот же канал опубликовал видео с подписью: "Наши войска установили флаг в населённом пункте Раздоловка!". Таким образом, российские войска близки к освобождению очередного села.

Армия России заняла Новоалександровку и имеет успех на Торецком направлении, пишет телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны". Российские войска закрепляются на западных окраинах Новоалександровки, ВСУ пытаются им помешать. До трассы Покровск – Константиновка из населённых пунктов остаётся только Воздвиженка. Противник сообщает о больших потерях на флангах своих подразделений.

На Торецком направлении в районе населённого пункта Кирово (Пивничное) продолжаются ожесточённые бои. В результате штурмовых действий под контроль наших подразделений перешли улицы Мира, Кутузова и часть Киевской на восточной окраине Кирова. Можно констатировать, что войска России продолжают успешное наступление на данном направлении, о чём также свидетельствует и рост потерь ВСУ.

Западнее Авдеевки идут активные боевые действия у Новоалександровки, Сокола, Новопокровского, Нетайлова, сообщают "Два майора". Резких прорывов фронта не произошло: ВС России удалось расширить зону контроля севернее села Сокол и выйти к окраинам населённого пункта Евгеновка.

Херсонская область, 24 июня

Боевая работа расчёта 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Группировка войск "Днепр" противостоит вылазкам противника на левый берег и выходу к полуострову Крым. Наши подразделения, как и прежде, осуществляют зачистку всей островной зоны Херсонской области от подразделений ВСУ, которые успели закрепиться на некоторых участках, сообщает "Архангел спецназа Z". Российские военные ударами артиллерии выбивают передний край позиций ВСУ, где затем закрепляются наши войска. Ситуация очень сложная. Подвоз БК и продовольствия осуществляется с трудом, но происходит, потому что небольшую часть реки Днепра ВСУ контролируют, так как правый берег выше, чем левый, и имеет менее широкие протоки. Сейчас Армия России отодвинула противника до северных окраин островов. Осталась пара населённых пунктов — и острова будут полностью под ВС РФ.

Практически нет сомнений, что до тех пор, пока у врага сохраняются силы, он будет их использовать в попытках прорваться на полуостров. Это для него имеет и оперативный смысл и в плане пиара, особенно в преддверии президентских выборов в США, прогнозируют эксперты.