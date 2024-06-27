"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра

Добровольческий батальон "Эспаньола" уничтожил ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи ВСУ на самой высокой точке в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщает батальон в телеграм-канале.

"Как известно, Часов Яр — наивысшая точка на данном стратегическом участке наступательной операции Российской армии на Южно-Донецком направлении. На видео — поражение самой высокой точки в самом Часовом Яре. На этой трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее, и всё это было в моменте уничтожено", — рассказали военные.