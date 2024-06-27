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Регион
27 июня, 15:55

"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра

Добровольческий батальон "Эспаньола" уничтожил ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи ВСУ на самой высокой точке в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщает батальон в телеграм-канале.

"Эспаньола" уничтожила ретрансляторы ВСУ на самой высокой точке Часова Яра. Видео © Telegram / Española | Военная организация "Эспаньола". ОФ

"Как известно, Часов Яр — наивысшая точка на данном стратегическом участке наступательной операции Российской армии на Южно-Донецком направлении. На видео — поражение самой высокой точки в самом Часовом Яре. На этой трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее, и всё это было в моменте уничтожено", — рассказали военные.

Этот манёвр позволил нашим войскам провести стремительный рывок без единой потери: противника застали врасплох.

Украинский генерал предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр
Украинский генерал предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр

Кстати, ранее замглавы ГУР Скибицкий уже заявлял, что ВС РФ неминуемо заберут контроль над Часовым Яром так же, как это было в Авдеевке. Это откроет новые возможности для продолжения наступления Российской армии в регионе, поскольку Часов Яр занимает господствующую высоту. А депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что Часов Яр в ДНР вскоре будет освобождён.

Обложка ©

Telegram / Española | Военная организация "Эспаньола". ОФ

Александра Вишнякова
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