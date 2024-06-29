Войска "Днепр" за сутки поразили до 100 бойцов и полевой склад боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" ВС России за сутки ликвидировала до 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также полевой склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 29 июня.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горноштурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что ВСУ также лишились шести автомобилей, американской гаубицы М777, орудия Д-20 и самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика".