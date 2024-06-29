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Регион
29 июня, 11:02

Войска "Днепр" за сутки поразили до 100 бойцов и полевой склад боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" ВС России за сутки ликвидировала до 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также полевой склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 29 июня.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горноштурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Пятихатки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Новотягинка Херсонской области", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что ВСУ также лишились шести автомобилей, американской гаубицы М777, орудия Д-20 и самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика".

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А ранее Life.ru писал, что российские бойцы за неделю уничтожили шесть пусковых установок РСЗО HIMARS. Также войскам РФ удалось поразить машину с иностранными специалистами, которые обеспечивали работу техники противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Дарья Нарыкова
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