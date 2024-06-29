Армия России взяла под контроль Шумы в ДНР

Вооружённые силы РФ взяли под контроль село Шумы и разбили две бригады ВСУ на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Отличились войска группировки "Центр", доложило Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населённый пункт Шумы ДНР, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новосёловка Первая", — отметили в ведомстве.