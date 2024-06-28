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Регион
28 июня, 11:55

Армия России освободила населённый пункт Раздоловка в ДНР

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Раздоловка, расположенный в Донецкой Народной Республике, а также заняли более выгодные рубежи. Об успехах наших бойцов на фронте сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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А накануне российские военные поразили аэродромы Украины, которые готовили для западных самолётов. Также в ходе выполнения задач спецоперации за минувший день удалось уничтожить два истребителя ВВС Незалежной. Помимо этого, также под удар ВС РФ попали 62 вражеских беспилотника, четыре американские зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.

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Николь Вербер
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