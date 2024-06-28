Армия России освободила населённый пункт Раздоловка в ДНР

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Раздоловка, расположенный в Донецкой Народной Республике, а также заняли более выгодные рубежи. Об успехах наших бойцов на фронте сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.