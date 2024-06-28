Минобороны показало бомбёжку логова ВСУ глазами лётчика российского Су-25

ВС РФ нанесли авиаудар по опорному пункту и скоплению сил противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Видео из кабины российского пилота опубликовала пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ на самолётах Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ. Видео © Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". После уничтожения спецтехники и живой силы ВСУ российские асы выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Выполнили взлёт парой. Прошли по маршруту, вышли на боевой курс. Выполнили пуск неуправляемых ракет С-8. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение живой силы противника. Вернулись домой. Посадка нормально. Победа будет за нами!" — рассказал после боевого вылета лётчик Су-25 Кирилл.