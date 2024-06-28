Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 06:57

Минобороны показало бомбёжку логова ВСУ глазами лётчика российского Су-25

МО РФ: Российские Су-25 провели авиаудар по позициям ВСУ на Северном направлении

ВС РФ нанесли авиаудар по опорному пункту и скоплению сил противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Видео из кабины российского пилота опубликовала пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ на самолётах Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ. Видео © Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". После уничтожения спецтехники и живой силы ВСУ российские асы выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Выполнили взлёт парой. Прошли по маршруту, вышли на боевой курс. Выполнили пуск неуправляемых ракет С-8. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение живой силы противника. Вернулись домой. Посадка нормально. Победа будет за нами!" — рассказал после боевого вылета лётчик Су-25 Кирилл.

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву
Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по логистическому центру, который осуществлял накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами.

Обложка ©

Минобороны России

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров