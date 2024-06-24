ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное оружие

ВС РФ в ходе СВО поразили за сутки логистический центр ВСУ, где хранилось западное вооружение, в том числе иностранные ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 24 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — отметили в ведомстве.

Также российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах.