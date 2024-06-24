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Регион
24 июня, 10:39

ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное оружие

ВС РФ в ходе СВО поразили за сутки логистический центр ВСУ, где хранилось западное вооружение, в том числе иностранные ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 24 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", — отметили в ведомстве.

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Также российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Армия России за сутки нашла и взорвала четыре полевых склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, противник за сутки потерял до 570 солдат в зоне группировки ВС РФ "Юг".

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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