Армия России за сутки нашла и взорвала четыре полевых склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 570 солдат в зоне группировки ВС РФ "Юг"
ВСУ потеряли до 570 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Кроме того, российским бойцам удалось улучшить положение по переднему краю линии соприкосновения и разгромить противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24, 30, 72, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово ДНР", — рассказали в военном ведомстве.
Кроме живой силы враг лишился танка, трёх пикапов, семи автомобилей, двух 155-миллиметровых гаубиц М777 из США, трёх 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", 122-миллиметровой гаубицы Д-30, двух 105-миллиметровых американских орудий М119. Также противник потерял четыре полевых склада боеприпасов.
Накануне Life.ru уже сообщал о продвижении на этом направлении. Кроме живой силы враг активно теряет технику, в том числе западную. Сообщалось, что украинская армия помимо почти 600 бойцов лишилась двух пикапов, 155-миллиметровой американской гаубицы М777, 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 105-миллиметрового орудия М119 и полевого склада боеприпасов.
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