ВСУ потеряли до 570 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Кроме того, российским бойцам удалось улучшить положение по переднему краю линии соприкосновения и разгромить противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24, 30, 72, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово ДНР", — рассказали в военном ведомстве.

Кроме живой силы враг лишился танка, трёх пикапов, семи автомобилей, двух 155-миллиметровых гаубиц М777 из США, трёх 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", 122-миллиметровой гаубицы Д-30, двух 105-миллиметровых американских орудий М119. Также противник потерял четыре полевых склада боеприпасов.