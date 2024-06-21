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21 июня, 12:42
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Белоусов сообщил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе российских военнослужащих мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника", сообщил глава военного ведомства.

Белоусов отметил, что сегодня наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. А вот Коллективный Запад, в свою очередь, стремится сдержать развитие России, сломать её независимый политический курс и поставить под удар её безопасность.

"В ходе специальной военной операции российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацистской идеологии", — добавил министр.

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Ранее Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113 и потеряла пять пикапов. А на днях экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Удар по украинским войскам был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

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Life.ru

Марина Калегина
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