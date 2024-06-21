Белоусов сообщил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе российских военнослужащих мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника", — сообщил глава военного ведомства.

Белоусов отметил, что сегодня наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. А вот Коллективный Запад, в свою очередь, стремится сдержать развитие России, сломать её независимый политический курс и поставить под удар её безопасность.