Белоусов сообщил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
"Благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе российских военнослужащих мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника", — сообщил глава военного ведомства.
Белоусов отметил, что сегодня наша страна находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. А вот Коллективный Запад, в свою очередь, стремится сдержать развитие России, сломать её независимый политический курс и поставить под удар её безопасность.
"В ходе специальной военной операции российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацистской идеологии", — добавил министр.
Ранее Южная группировка войск ВС РФ лишила противника 560 бойцов и боевой бронемашины Humvee. Кроме того, украинская армия лишилась американского бронетранспортёра М113 и потеряла пять пикапов. А на днях экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Удар по украинским войскам был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
Life.ru