ВСУ потеряли до 590 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Кроме того, российским бойцам удалось улучшить положение по переднему краю линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское ДНР", — сообщили в военном ведомстве.

Также украинская армия лишилась двух пикапов, 155-мм американской гаубицы М777, 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М119 и полевого склада боеприпасов.