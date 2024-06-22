ВСУ за сутки потеряли почти 600 солдат в зоне группировки ВС РФ "Юг"
ВСУ потеряли до 590 военных в зоне ответственности группировки "Юг" ВС РФ. Кроме того, российским бойцам удалось улучшить положение по переднему краю линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, Калинино, Григоровка, Красногоровка, Раздоловка и Верхнекаменское ДНР", — сообщили в военном ведомстве.
Также украинская армия лишилась двух пикапов, 155-мм американской гаубицы М777, 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М119 и полевого склада боеприпасов.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю в зоне Южной группировки враг потерял до 4290 военных. Кроме живой силы враг лишился танка Leopard ("Леопард") немецкого производства, 19 боевых бронированных машин, включая четыре американских бронетранспортёра M113, а также 47 орудий полевой артиллерии.
Telegram / Минобороны России