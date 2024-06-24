Подполье сообщило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе, погибли наёмники
Подполье: В Одессе нанесён удар по району, где был склад с западными ракетами
ВС РФ утром 24 июня нанесли ракетный удар в районе Одесского завода тяжёлого краностроения, где находился склад с западными ракетами. Также под удар попали около десяти иностранных наёмников, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилёт в Одессу в стороне завода тяжёлого краностроения "Краян". По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам подпольщика, местные жители пишут о мощной детонации и столбе чёрного дыма. Лебедев указал, что удар наносился двумя ракетами "Калибр", украинская ПВО при этом не сработала.
Ранее сообщалось, что в Одессе утром 24 июня прогремел мощный взрыв. С самого утра в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. По некоторым данным, в городе было слышно несколько взрывов.
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