Украинцы огненным "ударом возмездия" отомстили военкому из Одессы

Приехавший отряд пожарных оперативно разобрался с возгоранием. А вот пиромана на данный момент вычислить и задержать не получилось. Но это, к слову, украинцев не сильно расстроило. Обиженные на охотников за головами призывники позлорадствовали в комментариях под видео.