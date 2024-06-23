Украинцы огненным "ударом возмездия" отомстили военкому из Одессы
В Одессе ночью сожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата
Ночью 23 июня в Одессе неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Машину сотрудника ТЦК подожгли в Одессе. Видео © Telegram / Типичная Одесса
Приехавший отряд пожарных оперативно разобрался с возгоранием. А вот пиромана на данный момент вычислить и задержать не получилось. Но это, к слову, украинцев не сильно расстроило. Обиженные на охотников за головами призывники позлорадствовали в комментариях под видео.
Вероятно, таким образом украинцы пользуются своим священным правом и выражают протест вконец слетевшим с катушек сотрудникам ТЦК. Ранее появилось видео, как на Украине мужчину с ребёнком на руках прямо на улице повалили люди в форме, чтобы призвать его в армию, а затем отправить на фронт. А в Днепропетровске жители залили перцовкой и жестоко избили военного медика, приняв его за военкома, отлавливающего людей на улице.
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