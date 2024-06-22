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22 июня, 08:56

"Они больные!": Полковник США ужаснулся видео мобилизации украинца с младенцем на руках

Полковника США Макгрегора шокировало видео с мобилизацией украинца с младенцем

Сотрудники ТЦК скрутили мужчину с ребёнком на улице. Фото © Телеграм / ХДніпро

Сотрудники ТЦК скрутили мужчину с ребёнком на улице. Фото © Телеграм / ХДніпро

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор наткнулся в соцсети Х на ролик с насильственной мобилизацией украинца с младенцем на руках. Военный был в ужасе от увиденного, поэтому решил поделиться своими эмоциями с другими пользователями, опубликовав соответствующий пост.

Сотрудники ТЦК скрутили мужчину с ребёнком на улице. Видео © Телеграм / ХДніпро

"Гестапо Зеленского похищает мужчину, держащего на руках ребёнка, чтобы призвать в армию и отправить на войну. Они больные!" — негодует американский офицер.

Ранее появилась информация, что украинские ТЦК начали мобилизовать даже сотрудников предприятий ВПК страны, которые имеют право бронировать от мобилизации до 100% своего персонала. Не прекращается и отлов людей в городах. Так, Киев уже вдвое превысил мобилизационный план, забирая мужчин прямо с улиц.

Рогов заявил, что Киев вдвое повысил план по отлову людей на улицах
Рогов заявил, что Киев вдвое повысил план по отлову людей на улицах
Владимир Озеров
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