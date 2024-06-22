"Они больные!": Полковник США ужаснулся видео мобилизации украинца с младенцем на руках

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор наткнулся в соцсети Х на ролик с насильственной мобилизацией украинца с младенцем на руках. Военный был в ужасе от увиденного, поэтому решил поделиться своими эмоциями с другими пользователями, опубликовав соответствующий пост.