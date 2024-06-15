Рогов заявил, что Киев вдвое повысил план по отлову людей на улицах
Рогов: Киев вдвое увеличил план по мобилизации в трёх областях Украины
Руководство Украины в два раза превысило план по мобилизации в трёх областях страны, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По имеющейся абсолютно подтверждённой информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области. План по отлову людей на улицах увеличен в два раз", — заявил Рогов.
Ранее депутат Рады рассказал, что коммерческие предприятия Украины терпят огромные убытки, поскольку в стране на фоне мобилизации возник кадровый голод. Предприниматель, чтобы сохранить работников, может лишь отдавать государству 500 долларов в месяц по закону об "экономическом бронировании". По словам президента России Владимира Путина, украинский мобилизационный конвейер работает с такой остервенелой интенсивностью, чтобы постоянно восполнять непрекращающиеся потери на фронте. Он также отметил, что США добиваются от Банковой снижения призывного возраста на Украине в обмен на продолжение поставок военной помощи.
Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq