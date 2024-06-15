Рогов заявил, что Киев вдвое повысил план по отлову людей на улицах

Руководство Украины в два раза превысило план по мобилизации в трёх областях страны, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.