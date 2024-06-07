Путин раскрыл, что требуют США от Украины в обмен на военную помощь

Соединённые Штаты требуют от Украины снижения возраста мобилизации в обмен на продолжение военной поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно, что американцы поставили условие продолжения поддержки снижение уровня мобилизации по возрасту: 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет", — сказал глава государства.