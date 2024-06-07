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7 июня, 15:35

Путин раскрыл, что требуют США от Украины в обмен на военную помощь

Путин: Возраст мобилизации на Украине будет снижен, поскольку этого требуют США

Соединённые Штаты требуют от Украины снижения возраста мобилизации в обмен на продолжение военной поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно, что американцы поставили условие продолжения поддержки снижение уровня мобилизации по возрасту: 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет", — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия обязательно добьётся победы. Конечно, ускорить решение задач СВО можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских бойцов важнее, подчеркнул глава государства. Также президент отметил, что необходимости проводить мобилизацию в России нет. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

Путин заявил, что власть на Украине узурпирована, но возможность переговоров ещё есть
Путин заявил, что власть на Украине узурпирована, но возможность переговоров ещё есть
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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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