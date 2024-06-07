Путин раскрыл, что требуют США от Украины в обмен на военную помощь
Путин: Возраст мобилизации на Украине будет снижен, поскольку этого требуют США
Соединённые Штаты требуют от Украины снижения возраста мобилизации в обмен на продолжение военной поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно, что американцы поставили условие продолжения поддержки снижение уровня мобилизации по возрасту: 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет", — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия обязательно добьётся победы. Конечно, ускорить решение задач СВО можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских бойцов важнее, подчеркнул глава государства. Также президент отметил, что необходимости проводить мобилизацию в России нет. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.
Life.ru / Павел Баранов