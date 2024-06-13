"Критическая черта": Депутат Рады раскрыл, как мобилизация убивает экономику Украины

Большинство коммерческих предприятий на Украине несут убытки из-за кадрового голода и нехватки специалистов. Каждый десятый сотрудник попал под мобилизацию. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль", — написал депутат в своих соцсетях.