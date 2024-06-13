"Критическая черта": Депутат Рады раскрыл, как мобилизация убивает экономику Украины
Депутат Рады: Бизнес на Украине несёт убытки, каждый 10-й рабочий мобилизован
Большинство коммерческих предприятий на Украине несут убытки из-за кадрового голода и нехватки специалистов. Каждый десятый сотрудник попал под мобилизацию. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критическая черта, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль", — написал депутат в своих соцсетях.
На данный момент на Украине действует закон об "экономическом бронировании", согласно которому каждое предприятие может "забронировать" сотрудника от службы за 500 долларов в месяц.
Напомним, что мобилизация ведётся на Украине с 25 февраля 2022 года. За уклонение от призыва положено наказание до пяти лет лишения свободы. Граждане не согласны с "аппетитами" Зеленского и пытаются всеми способами избежать отправки на фронт. Так, в Херсоне недавно женщина укусила за руку полицейского, проверявшего документы её сына, в это время молодой человек сбежал. 9 мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в одиннадцатый раз. Помимо того, Минобороны страны признало годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.
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