В Херсоне украинка сделала полицейскому "кусь", испугавшись мобилизации сына
В Херсоне украинка укусила за руку полицейского, проверявшего документы её сына
Жительница Херсона, который в настоящий момент контролируется Киевом, укусила за руку сотрудника полиции, который вместе со служащими ТЦК (на Украине военкоматы называют территориальными центрами комплектования) остановил её сына для проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции Незалежной.
"Полицейские совместно с представителями ТЦК в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений <...> Препятствуя проверке документов 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", — отметили украинские правоохранители, опубликовав фото со следом от зубов.
Оставшийся на руке украинского полицейского след от укуса. Фото © ГУ Национальной полиции Украины в Херсонской области
В публикации также говорится, что 60-летнюю напавшую могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда здоровью полицейского, исполняющего служебные обязанности. По украинскому законодательству за это ей грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Ранее Life.ru писал о том, что на Украине ужесточили порядок проведения мобилизации. Это произошло после опубликованного Министерством обороны Незалежной в начале мая приказа, который позволил отправлять на фронт психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ призывников. Более того, теперь даже людей с умственной отсталостью могут признать годными к воинской службе. А ещё киевский режим одобрил призыв осуждённых, если они повинны в нетяжких преступлениях. По некоторым сообщениям, из тюрем к линии боевого соприкосновения уже отправились около 350 заключённых.
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