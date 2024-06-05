Жительница Херсона, который в настоящий момент контролируется Киевом, укусила за руку сотрудника полиции, который вместе со служащими ТЦК (на Украине военкоматы называют территориальными центрами комплектования) остановил её сына для проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции Незалежной.

"Полицейские совместно с представителями ТЦК в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений <...> Препятствуя проверке документов 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина сбежал", — отметили украинские правоохранители, опубликовав фото со следом от зубов.

Оставшийся на руке украинского полицейского след от укуса. Фото © ГУ Национальной полиции Украины в Херсонской области