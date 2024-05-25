Украина начала освобождать заключённых для отправки на фронт

Украина освободила из тюрем уже 350 заключённых для их дальнейшей отправки на фронт, рассказал министр юстиции страны Денис Малюська. Согласно новому закону, который 17 мая подписал Владимир Зеленский, осуждённые примут участие в боевых действиях взамен на возможность условно-досрочного освобождения.

"Почти 350 заключённых были освобождены в соответствии с новым законом", — сказал Малюська в интервью американской газете The New York Times (NYT).