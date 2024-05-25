Украина начала освобождать заключённых для отправки на фронт
Минюст Украины: 350 заключённых уже освобождены из тюрем для отправки на фронт
Украина освободила из тюрем уже 350 заключённых для их дальнейшей отправки на фронт, рассказал министр юстиции страны Денис Малюська. Согласно новому закону, который 17 мая подписал Владимир Зеленский, осуждённые примут участие в боевых действиях взамен на возможность условно-досрочного освобождения.
"Почти 350 заключённых были освобождены в соответствии с новым законом", — сказал Малюська в интервью американской газете The New York Times (NYT).
По его словам, судебная система Незалежной уже рассматривает большую часть из 4300 заявлений от заключённых, поданных на сегодняшний день. В общей сложности, добавил министр, киевские власти таким образом рассчитывают привлечь на фронт до 20 тысяч человек.
Напомним, на Украине ужесточили мобилизацию. Например, согласно одному из недавних приказов Минобороны, призвать на фронт теперь можно даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых.
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