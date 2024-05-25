На Украине врачи онкоцентра получили повестки

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье решили мобилизовать врачей, выступающих против закрытия онкологического центра. Как пишет "Страна.ua", они требуют отменить решение главы областной военной администрации Ивана Фёдорова о ликвидации и присоединении учреждения к поликлинике — и даже подали петицию Владимиру Зеленскому. Её подписали уже более 11 тысяч человек.

Также коллектив центра подал в суд, заявляя, что из-за действий властей без специализированного лечения могут остаться тысячи человек. По словам директора Михаила Есаянца, позиция сотрудников вызвала ответное давление: поддержавшим иск начали выдавать повестки в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

"Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку <...> Потом стало известно, что это "заказ". Через день ему позвонили из его ТЦК и спросили о том, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск его объявили 11 мая. 21 мая пришло распоряжение, чтобы определённые наши сотрудники явились в ТЦК. Список людей — перечень тех, кто подписал заявление в суд", — пояснил он.