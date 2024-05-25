На Украине врачи онкоцентра получили повестки
В Запорожье врачам, которые судятся против закрытия онкоцентра, выдали повестки
В подконтрольном киевскому режиму Запорожье решили мобилизовать врачей, выступающих против закрытия онкологического центра. Как пишет "Страна.ua", они требуют отменить решение главы областной военной администрации Ивана Фёдорова о ликвидации и присоединении учреждения к поликлинике — и даже подали петицию Владимиру Зеленскому. Её подписали уже более 11 тысяч человек.
Также коллектив центра подал в суд, заявляя, что из-за действий властей без специализированного лечения могут остаться тысячи человек. По словам директора Михаила Есаянца, позиция сотрудников вызвала ответное давление: поддержавшим иск начали выдавать повестки в Территориальный центр комплектования (ТЦК).
"Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку <...> Потом стало известно, что это "заказ". Через день ему позвонили из его ТЦК и спросили о том, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск его объявили 11 мая. 21 мая пришло распоряжение, чтобы определённые наши сотрудники явились в ТЦК. Список людей — перечень тех, кто подписал заявление в суд", — пояснил он.
Кроме того, уже 23 мая повестку выдали самому Есаянцу. Издание указывает, что власти пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, на Украине ужесточили мобилизацию. Например, согласно одному из недавних приказов Минобороны, призвать на фронт теперь можно даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых.
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