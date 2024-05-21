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Регион
21 мая, 13:54

На Украине работодатели будут доставлять подчинённых в военкоматы

Правительство Украины обязало юрлица вручать повестки отпускникам и болеющим

Украинский кабмин обязал организации и предприятия вручать повестки военнообязанным работникам, в том числе тем, кто находится в отпуске, на больничном или трудятся дистанционно. На фоне закона об усилении мобилизации правительство Незалежной утвердило изменения, которые уточняют обязанности работодателей, связанные с организацией военного учёта. Так, бизнес также должен доставлять военнообязанных в военные комиссариаты.

"Работодатель обязан издать приказ об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись, а в случае выполнения такими лицами дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке — заказным почтовым отправлением", — сказано в соответствующем документе украинского кабмина.

Украинцам вручат повестки в ТСЖ
Украинцам вручат повестки в ТСЖ

При этом руководство компании должно в течение трёх дней уведомить военкомат о том, что оповестило военнообязанного сотрудника.

Как сообщал Life.ru, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Теперь вводится запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Украинцы всеми силами выступают против военкомов, и неспроста: люди в форме регулярно устраивают беспредел на улицах городов, чтобы закрыть дыры на фронте новыми людьми.

Украинцы создали петицию, чтобы вручить Зеленскому повестку и отправить на фронт
Украинцы создали петицию, чтобы вручить Зеленскому повестку и отправить на фронт
Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Никита Осипов
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