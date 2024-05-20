Украинцам вручат повестки в ТСЖ

Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Отныне вводится запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Украинцы всеми силами выступают против военкомов, и не случайно: люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заполнить дыры на передовой новыми людьми.