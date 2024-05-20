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20 мая, 11:05

Украинцам вручат повестки в ТСЖ

Власти Украины уполномочили глав ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) вручать повестки жителям многоэтажек, которыми они управляют. Об этом говорится в "мобилизационном" постановлении кабмина № 560, пишет издание "Страна.ua".

Повестки им будут передавать ТЦК — аналоги местных военкоматов, которые ведут мобилизационные мероприятия по всей стране.

Взяли под руки и запихнули в машину: На Украине началась "силовая" мобилизация
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Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Отныне вводится запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Украинцы всеми силами выступают против военкомов, и не случайно: люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заполнить дыры на передовой новыми людьми.

Обложка ©

Михаил Терещенко / ТАСС

Марина Калегина
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