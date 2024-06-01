"Даже военника никогда не было": Умственно отсталого жителя Одессы с пороком сердца признали годным к службе
"Страна.ua": В Одессе признали годным к службе местного жителя с олигофренией
В Одессе работники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали и признали годным к военной службе местного жителя с пороком сердца и олигофренией — умственная отсталость, вызванная органическим поражением мозга. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
Умственно отсталого жителя Одессы с пороком сердца признали годным к службе. Видео © Telegram / "Политика страны"
Издание публикует видеозапись с рассказом близких мобилизованного. С их слов, медицинская комиссия, после которой признали парня годным к службе в ВСУ, длилась всего полчаса. В данный момент родственники пытаются собрать необходимые документы, чтобы оспорить это решение.
"У него даже никогда не было военного билета", — заявила автор ролика.
В одесском ТЦК позже пояснили, что "документов о поставленном диагнозе предоставлено не было". По всей видимости, военкомы считают, что у инвалидов всегда должны быть при себе все справки, а заодно вся история болезней. Также в ТЦК заявили, что граждане с диагнозом "олигофрения лёгкой степени" могут быть признаны годными к военной службе.
Напомним, в начале мая Владимир Зеленский снова продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Кроме того, согласно недавнему указу Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва, и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Однако сами украинцы, видимо, не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.
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