"Даже военника никогда не было": Умственно отсталого жителя Одессы с пороком сердца признали годным к службе

В Одессе работники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали и признали годным к военной службе местного жителя с пороком сердца и олигофренией — умственная отсталость, вызванная органическим поражением мозга. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Умственно отсталого жителя Одессы с пороком сердца признали годным к службе. Видео © Telegram / "Политика страны"

Издание публикует видеозапись с рассказом близких мобилизованного. С их слов, медицинская комиссия, после которой признали парня годным к службе в ВСУ, длилась всего полчаса. В данный момент родственники пытаются собрать необходимые документы, чтобы оспорить это решение.

"У него даже никогда не было военного билета", — заявила автор ролика.