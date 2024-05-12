"Имитация службы уже задолбала": Ветеран ВСУ без ног получил повестку и пристыдил военкомат
На Украине лишившийся обеих ног ветеран войны Симороз получил повестку в ТЦК
Олег Симороз. Обложка © X / SymorozOfficial
На Украине потерявший обе ноги ветеран войны Олег Симороз получил повестку в ТЦК (военкомат). Уведомление ему прислали вместе с коммунальными квитанциями.
"Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК и СП пишет, что я, согласно законам о воинской обязанности и мобилизации, должен явиться к ним. Моё дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и штамп в моём военном билете об исключении из военного учёта ставили они", — поделился экс-боец ВСУ.
Он с иронией отметил, что сейчас находится за границей на протезировании, потому что "подвернул ногу, пока бежал в кабинет военкома", поэтому "на определённую дату не успеет". Однако по возвращении пообещал заглянуть в военкомат, чтобы "посмотреть, как там служат".
"Эта ваша имитация службы уже откровенно подзадолбала. Если вы просто делаете тупую рассылку, даже не смотря в дело личности, то давайте мы вас сменим на онлайн-бота, а вас отправим в боевые подразделения, потому что, смотрю, вы очень устали служить в тёплом киевском кабинете", — указал инвалид.
Кстати, ранее на Украине даже не хотели выпускать за границу потерявшего обе ноги экс-бойца ВСУ. На пункте пропуска Рава-Русская украинский пограничник потребовал доказать, что инвалид войны, стоявший перед ним на двух протезах, больше не годен к службе.