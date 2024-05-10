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10 мая, 15:03

Облила бензином и подожгла: Разъярённая украинка расправилась с неходячим мужем-инвалидом

Украинка в Волынской области подожгла мужа в инвалидной коляске из-за ссоры

На Украине женщина после ссоры сожгла мужа в инвалидной коляске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Украине женщина после ссоры сожгла мужа в инвалидной коляске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Украине женщина в Волынской области после ссоры с мужем облила его бензином и подожгла. При этом погибший был инвалидом и не мог оказать супруге сопротивления. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на источник в полиции.

"Происшествие случилось 8 мая. Женщина находилась со своим мужем на улице своего дома, мужчина был инвалидом и сидел в инвалидном кресле. Во время ссоры женщина схватила бензин, облила им мужчину и подожгла. От полученных ожогов мужчина умер", рассказывает источник в правоохранительных органах Украины.

Злоумышленницу задержали, теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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Ранее москвич-пироман расправился со знакомым жутким способом и наблюдал, как он умирал в муках. 41-летний злоумышленник облил человека горючей жидкостью и сжёг его заживо из-за личной неприязни. Специалисты и криминалисты при осмотре места происшествия изъяли пустую ёмкость, в которой, предположительно, находилась горючая жидкость.

Евгения Мосс
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