Облила бензином и подожгла: Разъярённая украинка расправилась с неходячим мужем-инвалидом
Украинка в Волынской области подожгла мужа в инвалидной коляске из-за ссоры
На Украине женщина после ссоры сожгла мужа в инвалидной коляске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На Украине женщина в Волынской области после ссоры с мужем облила его бензином и подожгла. При этом погибший был инвалидом и не мог оказать супруге сопротивления. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на источник в полиции.
"Происшествие случилось 8 мая. Женщина находилась со своим мужем на улице своего дома, мужчина был инвалидом и сидел в инвалидном кресле. Во время ссоры женщина схватила бензин, облила им мужчину и подожгла. От полученных ожогов мужчина умер", — рассказывает источник в правоохранительных органах Украины.
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