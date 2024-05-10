Облила бензином и подожгла: Разъярённая украинка расправилась с неходячим мужем-инвалидом

На Украине женщина в Волынской области после ссоры с мужем облила его бензином и подожгла. При этом погибший был инвалидом и не мог оказать супруге сопротивления. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на источник в полиции.

"Происшествие случилось 8 мая. Женщина находилась со своим мужем на улице своего дома, мужчина был инвалидом и сидел в инвалидном кресле. Во время ссоры женщина схватила бензин, облила им мужчину и подожгла. От полученных ожогов мужчина умер", — рассказывает источник в правоохранительных органах Украины.

Злоумышленницу задержали, теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.