Красотка из Евпатории найдена мёртвой. Над девушкой надругались, а её тело пытались сжечь
В Крыму нашли тело 23-летней Джессики, которую разыскивали друзья и волонтёры
Обложка © VK.com / Джесика Кужная
Под Евпаторией найдена мёртвой 23-летняя Джессика Кужная, которую четыре дня искали друзья и волонтёры. Девушка работала официанткой в местной пиццерии, но в свой выходной, 20 апреля, она вышла на улицу прямо в чём была — в домашней одежде — и больше не выходила на связь с близкими.
Родные до последнего верили, что Джессика найдётся, ведь её телефон был доступен в течение как минимум трёх дней после исчезновения, просто на звонки никто не отвечал. Родственники предполагали, что раз уж вызов проходит, значит, гаджет кто-то заряжает. К большому несчастью, надежды на возвращение девушки не оправдались.
Как сообщает Mash на волне, девушку связали скотчем и попытались сжечь, на теле обнаружены следы изнасилования и удушения.
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