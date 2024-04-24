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Регион
24 апреля, 12:02
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Красотка из Евпатории найдена мёртвой. Над девушкой надругались, а её тело пытались сжечь

В Крыму нашли тело 23-летней Джессики, которую разыскивали друзья и волонтёры

Обложка © VK.com / Джесика Кужная

Обложка © VK.com / Джесика Кужная

Под Евпаторией найдена мёртвой 23-летняя Джессика Кужная, которую четыре дня искали друзья и волонтёры. Девушка работала официанткой в местной пиццерии, но в свой выходной, 20 апреля, она вышла на улицу прямо в чём была — в домашней одежде — и больше не выходила на связь с близкими.

Родные до последнего верили, что Джессика найдётся, ведь её телефон был доступен в течение как минимум трёх дней после исчезновения, просто на звонки никто не отвечал. Родственники предполагали, что раз уж вызов проходит, значит, гаджет кто-то заряжает. К большому несчастью, надежды на возвращение девушки не оправдались.

Как сообщает Mash на волне, девушку связали скотчем и попытались сжечь, на теле обнаружены следы изнасилования и удушения.

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Марина Калегина
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