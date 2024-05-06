Москвич-пироман расправился со знакомым жутким способом и наблюдал, как он умирал в муках

В Новой Москве задержан 41-летний мужчина, который облил человека горючей жидкостью и сжёг его заживо из-за личной неприязни. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Место убийства москвича. Фото © Прокуратура Москвы

"По данным следствия, 5 мая 2024 года 41-летний подозреваемый, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Самуила Маршака в Новой Москве, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему поджёг его одежду, из-за чего последний, испытывая особые страдания, заживо сгорел", — сообщает ведомство.

Специалисты следствия и криминалисты при осмотре места происшествия изъяли пустую ёмкость, в которой, предположительно, ранее была горючая жидкость. Следственный отдел Троицкого и Новомосковского административных округов ГСУ СКР по Москве завёл уголовное дело по факту признаков преступления в рамках пунктов "д" и "е" части 2 статьи 105 "Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом". Обвиняемого задержали и доставили в подразделение ГСУ СКР по Москве, ведётся его допрос. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование.