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6 мая, 06:44

Москвич-пироман расправился со знакомым жутким способом и наблюдал, как он умирал в муках

В Москве задержали мужчину, который из-за личной неприязни заживо сжёг человека

В Новой Москве задержан 41-летний мужчина, который облил человека горючей жидкостью и сжёг его заживо из-за личной неприязни. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Место убийства москвича. Фото © Прокуратура Москвы

Место убийства москвича. Фото © Прокуратура Москвы

"По данным следствия, 5 мая 2024 года 41-летний подозреваемый, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Самуила Маршака в Новой Москве, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему поджёг его одежду, из-за чего последний, испытывая особые страдания, заживо сгорел", сообщает ведомство.

Специалисты следствия и криминалисты при осмотре места происшествия изъяли пустую ёмкость, в которой, предположительно, ранее была горючая жидкость. Следственный отдел Троицкого и Новомосковского административных округов ГСУ СКР по Москве завёл уголовное дело по факту признаков преступления в рамках пунктов "д" и "е" части 2 статьи 105 "Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом". Обвиняемого задержали и доставили в подразделение ГСУ СКР по Москве, ведётся его допрос. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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