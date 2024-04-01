Наёмник-поджигатель по ошибке сжёг дорогой автомобиль не того человека
SHOT: Поджигатель машины бизнесмена Мыльникова ошибочно сжёг другой "инфинити"
Автомобиль, который по ошибке сжёг наёмный поджигатель в Москве. Обложка © SHOT
Мужчина, спаливший в Москве автомобиль строительного бизнесмена Сергея Мыльникова, до этого по ошибке уничтожил другую машину. Хозяин невинно пострадавшего авто марки Infiniti купил его всего три месяца назад за 3,5 миллиона рублей, пишет SHOT.
Артём Маркелов перед арестом рассказал, как его подельник Алексей Аракчеев сжёг чужой автомобиль в Москве. Видео © SHOT
По данным SHOT, с 23-летним Алексеем Аракчеевым в мессенджере связался неизвестный и предложил за деньги сжечь Infiniti QX60 бизнесмена Мыльникова. Парень взялся за "работу", но перепутал машины и сжёг Infiniti QX70, который принадлежал соседу предпринимателя Петру. Автовладелец рассказал, что купил машину в начале января за 3,5 млн рублей. Мужчина написал заявление в полицию.
Ранее Гагаринский суд Москвы арестовал Аракчеева и его подельника Артёма Маркелова, который утверждает, что был просто водителем первого, до 30 мая. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Москве в ночь на 28 марта злоумышленники в балаклавах избили 50-летнего владельца строительной фирмы Сергея Мыльникова. После того как бизнесмена госпитализировали с травмами, ему подожгли дверь в квартиру в Ломоносовском районе и автомобиль Infiniti QX60. Машина полностью сгорела, а возгорание в подъезде потушили. Предположительно, нападения были связаны с тем, что сын бизнесмена кому-то задолжал огромную сумму денег.