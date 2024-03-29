Коллекторы покалечили бизнесмена из Москвы, подожгли его квартиру и испепелили его Infiniti В Москве избили предпринимателя, а затем подожгли его квартиру и Infiniti 29 марта, 09:23 Неизвестные избили московского бизнесмена, подожгли его машину и квартиру. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве неизвестные избили бизнесмена, владеющего строительной фирмой, а также сожгли его автомобиль и попытались устроить поджог квартиры пострадавшего. Об этом пишет SHOT.

Неизвестные избили московского бизнесмена, подожгли его машину и квартиру. Видео © Telegram / SHOT

В ночь на 28 марта трое злоумышленников в балаклавах напали на 50-летнего предпринимателя возле его дома в Ломоносовском районе столицы. Мужчина был госпитализирован с различными травмами. Через сутки, ночью 29 марта, неизвестные подожгли дверь в квартиру бизнесмена, благо огонь удалось быстро потушить, а также сожгли его Infiniti QX60.

По данным SHOT, пострадавшим является предприниматель Сергей Мыльников, который руководил различными строительными фирмами. Одна из последних — ООО "Алютерра". Компания занимается монтажом сборных конструкций. В 2017 году Мыльников находился в международном розыске за мошенничество, совершённое на территории другой страны. Предположительно, нападения были связаны с тем, что сын бизнесмена кому-то задолжал огромную сумму денег. Полиция ведёт проверку.

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Авторы Татьяна Миссуми