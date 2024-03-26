В Петербурге мужчина морил голодом и держал на цепи 12-летнюю дочь

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело в отношении местного жителя, который истязал 12-летнюю дочь. Как сообщает пресс-служба ведомства, 43-летний мужчина систематически наносил ребёнку побои, морил голодом, а также пристёгивал на цепь.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ (истязание), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.

В настоящее время девочка находится в социальном детском учреждении. По данным "Фонтанки", об издевательствах отца стало известно, когда она попала в больницу. Также издание сообщает, что задержанный является гражданином Белоруссии.