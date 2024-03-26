Регион

Уведомления отключены

26 марта, 15:35

В Петербурге мужчина морил голодом и держал на цепи 12-летнюю дочь

В Петербурге завели дело на отца, который морил голодом и держал на цепи дочь

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело в отношении местного жителя, который истязал 12-летнюю дочь. Как сообщает пресс-служба ведомства, 43-летний мужчина систематически наносил ребёнку побои, морил голодом, а также пристёгивал на цепь.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ (истязание), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.

В настоящее время девочка находится в социальном детском учреждении. По данным "Фонтанки", об издевательствах отца стало известно, когда она попала в больницу. Также издание сообщает, что задержанный является гражданином Белоруссии.

В Москве отец издевался над сыном так, что ему ампутировали восемь пальцев на руках
В Москве отец издевался над сыном так, что ему ампутировали восемь пальцев на руках

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Волгоградской области избила 11-летнюю дочь за то, что та плохо вымыла посуду. Факт жестокого обращения с ребёнком установили медики, когда школьница угодила в больницу с травмой предплечья. Против матери уже завели уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash / Matthew Lancaster

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров