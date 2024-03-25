Россиянка жестоко избила и ударила об стену 11-летнюю дочь из-за грязной посуды

Жительница Волгоградской области избила и ударила об стену свою 11-летнюю дочь за то, что та плохо вымыла посуду. Против женщины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, жительница села Черебаево Волгоградской области на протяжении нескольких месяцев систематически била свою 11-летнюю дочь руками и ногами. 12 марта женщина нанесла несколько ударов по голове девочки, после чего схватила её за волосы и швырнула об стену. Причиной такого поведения матери, по информации СК, стал неподобающий подход дочери к мытью посуды. Факт жестокого обращения с ребёнком установили медики, когда школьница угодила в больницу с травмой предплечья.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", — написали сотрудники следственного управления, добавив, что органы опеки рассматривают вопрос изъятия потерпевшей девочки из семьи.